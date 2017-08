Gehate farmabaas Martin 'Pharma Bro' Shkreli schuldig bevonden aan fraude

De 34-jarige Shkreli, die zichzelf aanduidde met de bijnaam 'Pharma Bro', kreeg in 2015 als topman van een farmabedrijf zware kritiek toen hij een hiv-medicijn plots vijftig keer duurder maakte.



De veroordeling van vrijdag heeft daar echter niets mee te maken. Volgens de openbare aanklagers sjoemelde Shkreli tussen oktober 2009 en maart 2014 met twee hedgefondsen, MSMB Capital Management en MSMB Healthcare. Hij loog tegen beleggers over hoe de fondsen het deden en gebruikte geld van een farmabedrijf als "spaarvarkentje" om schulden bij beleggers af te lossen.



De jury bevond hem schuldig aan drie van de acht aanklachten waar hij voor terechtstond. De gehate ondernemer riskeert een gevangenisstraf. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak over de strafmaat zal vallen.