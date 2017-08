Noord-Korea over raketlancering: "Eerste stap"

Een dag nadat een langeafstandsraket door het Japanse luchtruim vloog en de schuld bij Noord-Korea werd gelegd, heeft het regime in Pyongyang ook effectief bevestigd dat het een raket heeft afgevuurd richting Japan.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was zelf aanwezig bij de lancering van de Hwasong-12 die "door de lucht boven het schiereiland Oshima vloog, op het eiland Hokkaïdo, en boven kaap Erimo, en daarbij het vooropgestelde traject volgde en precies het doelwit in het noorden van de Stille Oceaan raakte", meldt het officiële staatspersbureau KCNA.



"De huidige ballistische raketlancering zoals in een echte oorlog is de eerste stap van de militaire operatie van het Koreaanse Volksleger in de Stille Oceaan en een betekenisvolle oefening voor het bedwingen van Guam," zegt KCNA op gezag van Kim Jong-un.

Sancties Dinsdagavond kwam de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen om de Noord-Koreaanse situatie te bespreken. Als het van de Britse ambassadeur voor de Verenigde Naties afhangt, worden de maatregelen tegen het communistische regime verstrengd na de laatste "illegale, provocatieve, buitensporige en roekeloze" raketaanval door Noord-Korea.



De Verenigde Staten dringen na de jongste raketproef van Noord-Korea echter niet aan op nieuwe sancties tegen het land. Washington wil het in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties laten bij een verklaring waarin de lancering wordt veroordeeld en alle landen worden opgeroepen bestaande strafmaatregelen "strikt, volledig en met spoed" toe te passen.



De verklaring, die door alle vijftien leden van de Veiligheidsraad moet worden onderschreven, is in tegenstelling tot een resolutie niet dwingend. Volgens diplomaten hopen de VS en Japan dat er dinsdag nog overeenstemming wordt bereikt over de tekst.