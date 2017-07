G20: het kooigevecht om de nieuwe wereldorde

Amerikaans-Russische toppen trekken altijd veel aandacht. Maar de eerste officiële ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin was wel van een heel bijzondere soort. In een vooruitblik sprak iemand van een 'kooigevecht', een term die associaties oproept met Romeinse gladiatoren, middeleeuwse kermissen, Las Vegas en rokerige zeemanskroegen in havenkwartieren waar bij het vallen van de avond het slechte in de mens naar boven komt. De wereldpolitiek is in een rauwe fase beland en dat is voelbaar op de bijeenkomst in Hamburg van de G20.

Normaal zijn die jaarlijkse besprekingen lauw en loom als de zomer zelf.