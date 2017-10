Franstalige universiteit van Leuven haalt naam Aung San Suu Kyi van leerstoel

De rectorale raad van de Université catholique de Louvain (UCL) heeft de naam van de Myanmarese regeringsleidster Aung San Suu Kyi van een van de leerstoelen van de universiteit gehaald. Dat doet hij wegens het etnisch geweld tegen de Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar, zo bericht Le Soir vandaag.

In een gezamenlijk standpunt hadden de stichters van de leerstoel "Democratie, Cultuur en Engagement" - de professoren Philippe Coppens, Isabelle Ferreras, Matthieu De Nanteuil en Marc Verdussen - de rectorale raad opgeroepen om de naam in te trekken omdat ze "niet langer een positief voorbeeld" is. "De stilte van Aung San Suu Kyi (over de Rohingya-crisis, red.) is erg verontrustend, zelfs al ligt noch haar regering, noch zijzelf aan de basis van deze situatie", luidt het.



Meer dan een half miljoen Rohingya uit de Myanmarese deelstaat Rakhine hebben sinds eind augustus een veilig onderkomen moeten zoeken in buurland Bangladesh op de vlucht voor ethnisch geweld tegen moslims.