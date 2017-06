Macron: "Deur van EU blijft open voor de Britten"

"We hebben samen beslist om vanaf vanavond en gedurende enkele dagen hard te werken aan een concreet actieplan", aldus Macron. De Franse president lanceerde zijn actieplan in Parijs. Hij werd geflankeerd door de Britse premier Theresa May.

"Deur voor Britten blijft open'

"De deur blijft nog altijd open" zodat Groot-Brittannië in de Europese Unie kan blijven, mocht het land van mening veranderen over de Brexit en zolang de onderhandelingen over de uitstap uit die EU niet afgerond zijn, zei Macron ook tijdens de gemeenschappelijke persconferentie.

De Franse president stelde wel dat "eens de onderhandelingen (over de Brexit) begonnen zijn, we moeten beseffen dat het veel moeilijker zal zijn om de klok terug te draaien." Volgens Macron zijn zijn prioriteiten voor de Brexit dat de onderhandelingen zo snel mogelijk beginnen en geleid worden door de Europese Commissie om "de belangen op korte, middellange en lange termijn van de EU" te beschermen.

May heeft eerder aangegeven dat de onderhandelingen over de Brexit volgens schema zullen verdergaan, ondanks het feit dat ze te midden van gesprekken over de regeringsvorming zit nadat ze vorige week haar meerderheid bij de vervroegde parlementsverkiezingen heeft moeten prijsgeven.