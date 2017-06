Franse buschauffeurs mogen geen korte broek dragen, dus komen ze werken in rok

Niet alleen bij ons is het tropisch warm, ook in Frankrijk klimmen de temperaturen vlot boven de dertig graden. Buschauffeurs in de Zuid-Franse stad Nantes wilden daarom in korte broek aan hun dagtaak beginnen, maar dat werd niet toegestaan door de directie.

Een korte broek wordt verboden door het reglement van de plaatselijke busmaatschappij, een rok niet. Een zestal chauffeurs zochten hun heil dan maar in de kleerkast van hun partner. "Tijdens een hittegolf klimt de temperatuur achter de voorruit tot vijftig graden. Omdat we geen airco hebben in de bus, is dat helemaal ondoenbaar", leggen ze hun actie uit. De chauffeurs vragen sinds 2013 dat men een korte broek zou toestaan bij temperaturen boven de dertig graden. "Het is een vorm van discriminatie: conductrices mogen een rok dragen, maar mannen geen korte broek", klinkt het. À Nantes, des conducteurs de bus en jupe pour protester contre leur directionhttps://t.co/eTTGGjY1mZ pic.twitter.com/aC99teTLW6 — France Bleu(@ francebleu) 20/06/17 02:00