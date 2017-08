Frankfurt evacueert 70.000 inwoners om bom uit Tweede Wereldoorlog onschadelijk te maken

De politie maakte vandaag bekend dat zowat 70.000 mensen de vraag zullen krijgen om hun woonst voor enige tijd te verlaten.



De autoriteiten willen zondag immers een 1,8 ton zware blindganger onschadelijk maken die gisteren bij bouwwerkzaamheden net buiten het stadscentrum tevoorschijn is gekomen. Een gebied met een straal van 1,5 kilometer dient daarvoor te worden ontruimd. Ook het hoofdkantoor van de politie is daarbij.



Mogelijk zal de operatie ook gevolgen hebben voor het vliegverkeer. Dat is afhankelijk van de wind. Bij een oostenwind zal de aanvliegroute naar de grootste Duitse luchthaven over Frankfurt-Westend gaan.

Het gaat om een bom van het type HC-4000 die door de Britse luchtmacht is afgeworpen. Volgens de Duitse krant Bild is ongeveer 1,4 ton springstof daarbij niet afgegaan.



Het vorige record van een soortgelijke evacuatie was eind 2016: in het Beierse Augsburg moesten toen zowat 54.000 mensen uit hun huis.