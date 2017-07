Francken betrapt meer dan 100 vluchtelingen die even 'op vakantie' gaan in thuisland': "De vluchtelingenstatus is geen vodje papier"

De redenering is simpel: ons land erkent de vluchtelingen net omdat ze ernstig persoonlijk gevaar lopen in hun thuisland. Als ze dan op eigen houtje beslissen om toch terug te reizen, kan hun vluchtelingenstatus onmiddellijk ingetrokken worden.



Tot voor kort was de aanpak van die "vakantiegangers" niet meteen een prioriteit voor de regering, maar staatssecretaris Francken bracht daar verandering in. In amper twee jaar tijd zijn intussen al meer dan 100 dossiers over "vakantiefraudeurs" overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.



Persoonlijke triomf

Een persoonlijke triomf voor Francken. "De vluchtelingenstatus is geen vodje papier", zegt hij. "Het is de hoogste internationale bescherming die een individu kan krijgen. Terugkeren is logischerwijs totaal uit den boze, laat staan vakantie nemen."