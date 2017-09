Foto's van Amnesty brengen Suu Kyi in lastig parket

Share 'De bewoners moeten blijkbaar niet alleen worden verjaagd, er moet ook voor worden gezorgd dat ze geen huis meer hebben om naar terug te keren'

De mensenrechtenorganisatie zegt dat deze branden zijn gesticht door zowel soldaten als gewapende milities. 'Dit vernietigende bewijs vanaf de grond en de ruimte kaatst als een bal terug in het gezicht van Suu Kyi', zegt woordvoerder Tirana Hasan van Amnesty. 'De huizen van Rohingya blijven branden. De bewoners moeten blijkbaar niet alleen worden verjaagd, er moet ook voor worden gezorgd dat ze geen huis meer hebben om naar terug te keren.'



Na aanhoudend geweld zijn de afgelopen weken 430.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. Hier schuilen zij in overvolle vluchtelingenkampen, of net daarbuiten, omdat er geen plek meer is. Er is nauwelijks hulp, en zelfs doorgewinterde hulpverleners noemen de situatie 'angstaanjagend'. 'De omvang ervan, de schaal is onvoorstelbaar', zegt Pavlo Kolovos van Artsen zonder Grenzen. 'Een half miljoen mensen, samengebald langs vier kilometer weg.'