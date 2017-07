Florida geteisterd door tropisch onweer 'Emily'

Emily, zoals het tropisch onweer wordt genoemd, zorgt voor stevige rukwinden en hevige neerslag. Verschillende gebieden staan onder water. Op sommige plekken was er sprake van 50 tot 100 liter regen per vierkante meter. De gouverneur van Florida, Rick Scott nam het zekere voor het onzekere en riep de noodtoestand uit in verschillende provincies.

Emily zal deze nacht verder oprukken naar Centraal-Florida en zal dan verzwakken tot een tropische depressie.