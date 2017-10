Filmbaas Weinstein mag na één week kliniek voor seksverslaving alweer verlaten

De bekende Amerikaanse producer blijft de komende maand wel in Arizona zodat hij niet afgeleid raakt. Het geeft hem ook de kans nieuwe afspraken te maken met zijn artsen voor een vervolgprogramma. De kliniek behandelt patiënten voor verschillende gedragsstoornissen, waaronder seksverslaving. Weinstein wordt door verschillende actrices en oud-medewerkers beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimiderende verzoeken om seks tot verkrachting.



De psycholoog van de kliniek zegt dat de 65-jarige filmmaker gefocust was en tijd investeerde in de behandeling. "Hij kwam bij alle afspraken opdagen en was betrokken", zegt de psycholoog. De sessies waren erop gericht de patiënt te helpen bij zijn woede, zijn houding ten opzichte van anderen en op empathie. De tijd zal volgens de hulpverlener uitwijzen of de therapie effect heeft.