Filipijnse president Duterte wil dochter als opvolger

De 39-jarige Sara Duterte-Carpio, een advocaat, is momenteel burgemeester van de stad Davao. Ze volgde haar vader in 2010 op. Rodrigo Duterte was sinds 1988 - met een korte onderbreking in 1998 toen hij zetelde in het Huis van Afgevaardigden - burgemeester van de stad.



Duterte is zeer controversieel vanwege zijn 'war on drugs' in de Zuidoost-Aziatische eilandstaat. Zijn dochter wordt als even streng gezien. Tegen zijn zoon Paolo - die hij er zelf van heeft beschuldigd in een drugsmilieu betrokken te zijn - zei hij eerder deze week: "Als kinderen van mij in drugszaken betrokken zijn, moeten ze dood zodat mensen mij niets kunnen verwijten."