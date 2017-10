Felle kritiek op benoeming van Mugabe als goodwillambassadeur WHO

'Mugabe benoemen als goodwillambassadeur is gênant, zowel voor de WHO als voor Tedros'

Hoewel de functie van Mugabe eerder symbolisch is, stellen heel wat mensen zich vragen zijn benoeming. Mensenrechtenorganisaties klagen aan dat de gezondheidsvoorzieningen in Zimbabwe tijdens het intussen 37 jaar durende autoritair bewind van Mugabe er alleen maar op achteruit zijn gegaan. "Mugabe benoemen als goodwillambassadeur is gênant, zowel voor de WHO als voor Tedros", zo tweette Iain Levine, een van de directeurs van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.