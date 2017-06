Felle kritiek na "onmenselijk" en "harteloos" interview Theresa May over Grenfell-ramp

Woedende demonstranten

De woede over de brand in West-Londen die aan mogelijk honderd mensen het leven heeft gekost neemt toe. Vrijdagavond bezetten honderden demonstranten het stadsdeel kantoor van Chelsea & Kensington, om vervolgens te marcheren naar de BBC, het parlement en Downing Street. De demonstranten willen dat overlevenden opnieuw worden gehuisvest in dezelfde buurt, eisen duidelijkheid over het aantal slachtoffers en willen dat de verantwoordelijke bestuurders, politici en ondernemers worden vervolgd. Door haar koele optreden is May het mikpunt van de meeste woede. 'Lafaard, lafaard,' hoorde ze in Noord-Kensington.



Koningin Elizabeth bracht vrijdag ook een bezoek aan opvangcentra en werd, anders dan de premier, met open armen ontvangen. Vandaag is de officiele viering van haar verjaardag, met als hoogtepunt de Trooping the Colour op de Horse Guards Parade, maar de vorstin verkeert niet in feeststemming. "Het is normaal gesproken een feestdag, maar dit jaar is het moeilijk om te ontkomen aan de zeer donkere stemming in de natie," liet ze weten. "Gruwelijke verhalen van brandweermannen over die nacht dragen bij tot die stemming. Wat zij hebben meegemaakt is moeilijk voor te stellen."