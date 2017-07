Familie wil vrouw en kind samen laten ontwaken na camperongeval in Duitsland

Het ongeval gebeurde rond 14 uur op de A3 tussen Geiselwind (Kreis Kitzingen) en Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg). Een 61-jarige vrachtwagenchauffeur reed in een file achteraan in op de mobilhome van het gezin uit Oosterzele. Er waren verschillende andere voertuigen bij het ongeval betrokken en de camper werd volledig verpletterd. De man uit Oosterzele overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw (42) en zoon (17) werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.



Het levensgevaar is intussen geweken maar ze verkeren nog altijd in een kunstmatige coma. "De moeder en zoon werden naar twee ziekenhuizen in de buurt van Nürnberg gebracht en ze worden allebei in een coma gehouden. Als hun toestand het toelaat worden ze samengebracht om te ontwaken en het nieuws van het overlijden met de familie te verwerken. De familie is onderweg samen met de huisdokter van het gezin", zegt burgemeester Van Durme.