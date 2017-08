Facebookpagina die Wilders steunt vraagt David Van Reybrouck om boek over Congo te schrijven

"Ik vraag me toch echt af waar van buiten de landsgrenzen afkomstige mensen als Van Reybrouck het menen over te hebben als ze zeggen dat Nederland niet genoeg bewust is van diens koloniale verleden. Volgens mij zijn we er echt tot in de haarvaten van doordrongen, en zijn de effecten daarvan ook nog jaarlijks te merken op de begroting. Waar anders komt die neiging vandaan om kapitalen te storten voor ontwikkelingshulp? Of krijgt het ene na het andere kunstzinnige dekolonisatieproject een smak subsidie mee?", klinkt het op de website.

Daarbij gaat de pagina er duidelijk aan voorbij dat David Van Reybrouck overal is bekroond voor zijn boek Congo: een geschiedenis. Dat merkten ook enkele mensen op sociale media op.

De originele post: