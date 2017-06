Extreme hittegolven zullen veranderen hoe we leven. Maar we zijn er nu nog niet klaar voor

Het zuidwesten van de Verenigde Staten wordt sinds enkele weken geplaagd door uitzonderlijke hitte. In verschillende staten woeden bosbranden. Hittegolven zijn geen nieuw fenomeen in de regio, maar komen er frequenter voor. Wanneer temperaturen de pan uitswingen, wordt telkens eenzelfde probleem duidelijk: de maatschappij en infrastructuur zijn nog niet aangepast aan extreme warmte, zo waarschuwt geografieprofessor Matthew T. Huber van de Syracuse-universiteit.

Het kwik klom vorige week tot liefst 48 graden in Phoenix, de hoofdstad van Arizona. Door de hitte konden vliegtuigen niet opstijgen en draaide het luchtvaartverkeer in de soep. De extreme temperaturen hadden de werking van de motoren aangetast, waardoor de veiligheid niet langer kon gegarandeerd worden.



In bepaalde gebieden zullen mensen een keuze moeten maken: de infrastructuur aanpassen of verhuizen Het opinieblad somt een aantal moeilijkheden op die veroorzaakt kunnen worden door extreme hitte. Onder andere de transportsector ondervindt hinder. Niet alleen vliegtuigen worden uit de lucht gehouden, ook treinen moeten hun snelheid aanpassen. Straten en snelwegen kunnen ombuigen of barsten doordat bloedhete temperaturen het beton doen uitzetten.



Toenemende hitte en droogte hebben ook een impact op de landbouw, en dus ook op onze voedselvoorziening. Volgens een studie die verscheen in Nature zijn de gewasopbrengsten tussen 1964 en 2007 met circa 20 procent gedaald als gevolg van global warming.



Wanneer gewassen wel tegen extreme hitte bestand zijn, bestaat de mogelijkheid dat het voor de mens niet zonder gevaar is om het land te bewerken. Zo is er een risico op epileptische aanvallen en shock bij temperaturen boven de 40 graden. Een zware zonnesteek kan de dood tot gevolg hebben.



Ondanks de toenemende hittegolven blijven mensen naar het zuidwesten van Amerika verhuizen, aldus Time. Ze worden aangetrokken door het gematigde klimaat. Onderzoekers verwachten dat die trend in de komende decennia zal omkeren, omdat het op de nu nog gegeerde plaatsen mogelijk te heet zal zijn.



Volgens Time Magazine zullen inwoners van voornamelijk het westen van de VS binnen afzienbare tijd al een keuze moeten maken: de infrastructuur aanpassen aan een nieuwe klimaatrealiteit of op zoek gaan naar een ander, meer leefbaar onderkomen.



Een studie die twee jaar geleden in Nature Climate Change werd gepubliceerd, bracht aan het licht dat op plaatsen in het Midden-Oosten de temperatuur de drempel van 170 Fahrenheit of 76 graden zou kunnen overschrijden, ofwel: omstandigheden waarin de mens simpelweg niet kan overleven. "Zulke ernstige hittegolven worden slechts om de tien jaar of om de paar decennia verwacht. Maar wanneer ze zullen plaatsvinden, zullen ze vrij dodelijk zijn", stelde professor Elfatih A. B. Eltahir en auteur van de studie in 2015.