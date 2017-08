Extreemrechtse Amerikanen kondigen nieuwe betoging aan

Matthew Heinbach van de blanke nationalistenpartij Traditionalist Workers Party omringd door journalisten bij de rechtszaal in Charlottesville waar de dader van de terreuraanslag James Alex Fields borgtocht werd geweigerd.

Amerikaanse blanke nationalisten, neonazi's en andere rechts-radicale groepen hebben een nieuwe demonstratie aangekondigd op 11 september. De groepen willen onder het motto 'witte levens doen er toe' betogen bij de Texas A&M-universiteit in het zuiden van het land. Dat meldt The Battalion, het universiteitsblad van Texas A&M.