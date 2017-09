Extreemrechts AfD zet charmeoffensief in voor homoseksuele kiezers

Opmerkelijk, want eigenlijk loopt de partij niet hoog op met homoseksualiteit. Anderzijds laten sommige AfD-leden geen kans onbenut laten om zwaar uit te vallen tegen vluchtelingen en moslims. De uitspraken van Weidel kunnen in die context gezien worden.

Traditionele gezinsvorm

Weide leeft zelf met haar levensgezellin en twee zonen aan het Bodenmeer. In interviews krijgt ze vaak de vraag waarom zij als lesbische uitgerekend bij een rechtspopulistische partij beland is.

"Als men eerlijk is, lijkt AfD op het eerste gezicht natuurlijk niet het eerste adres als het om de rechten van homoseksuelen gaat", geeft Weidel toe. Haar partij staat echter "voor recht en orde en voor het vrijwaren van onze vrijheidlievende westelijke cultuur en beschaving." En daarvan profiteren ook homoseksuelen, luidt het.

AfD hecht in haar verkiezingsprogramma grote waarde aan de traditionele gezinsvorm met man, vrouw en kinderen en is tegen voorlichting over homoseksualiteit in het onderwijs.