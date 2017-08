Extreem geweld in Rio de Janeiro: honderdste politieagent dit jaar gedood

In de Braziliaanse staat Rio de Janeiro is gisteren de honderdste politieagent gedood sinds het begin van het jaar. Dat hebben de ordediensten aangekondigd. De dood van de politieagenten is een illustratie van het hevige geweld in de regio, die heeft geleid tot een economische malaise.

Agent Fabio José Cavalcante werd gisteren doodgeschoten in de arme wijk Baixada Fluminense, die gekend is voor haar hoge criminaliteitsgraad. Het geweld heeft Rio in een economische crisis gestort, en de lokale autoriteiten kunnen hun politieagenten niet meer op tijd betalen.



Volgens cijfers van de militaire politie kwamen in 2016 146 agenten om in de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro en omgeving. Sinds 1995 verloor de militaire politie van Rio al meer dan 3.000 manschappen. In de eerste helft van dit jaar werden volgens officiële cijfers bijna 3.500 mensen vermoord.



"In geen enkele regio in het land is er zo'n intense en permanente oorlog aan de gang tussen rivaliserende drugbendes en milities rond de controle over het territorium", aldus kolonel van Rio de Janeiro Wolney Dias. "In geen enkele regio bevinden zich zoveel wapens in handen van criminelen."





Oorlog in Rio Iedere dag is het toenemende geweld het onderwerp in de kranten. Jornal Extra heeft zelf een extra bijlage toegevoegd om over alle verhalen te kunnen berichten. De voorbije weken zijn duizenden soldaten de straten op gestuurd, maar niet iedereen is overtuigd dat dit een verschil zal maken.



Marcio Jorge werkt in een supermarkt in Copacabana en heeft er geen vertrouwen in: "Het loopt hier uit de hand. We willen ons huis niet meer verlaten omdat we ons onveilig voelen. In mijn buurt werden gisteren acht voertuigen gestolen. Ondertussen horen we overal geweerschoten, niet enkel in de favela's. Het is overal onveilig." ©Getty Images

App die je vertelt waar er geschoten wordt Dennis Coli en drie vrienden hebben een app ontwikkeld die je vertelt waar er wanneer wordt geschoten. De app OTT (Onde Tem Tiroteio, 'waar er schietpartijen zijn') maakt gebruik van betrouwbare bronnen in de favela's en in de rest van de stad. Wanneer ze bericht krijgen van een schietpartij of een politieoperatie, vragen ze aan hun contacten om dit binnen de twee minuten te bevestigen, zodat ze de app-gebruikers en volgers op Facebook, Twitter en Instagram kunnen verwittigen. "We moesten wel iets doen, want de overheid doet niets,' zei Coli. "Niemand weet hoeveel schietpartijen en overvallen er zijn. We tonen het geweld in Rio op het moment zelf." Acabei de descobrir que existe um app que identifica onde tem tiroteio aqui no Rio. Tô chocado pic.twitter.com/W0kjJIAEBH — M TH S(@ lemao14) 23/08/17 02:00

"Brutale ongelijkheid" Volgens sommigen is het geweld te wijten aan de financiële problemen waarin het land en de staat verkeren. "Wanneer men zijn politie niet kan betalen, hoe kan men dan verwachten dat ze hun werk goed doen", zegt Cecilia Oliveira, die samen met de hulp van Amnesty International ook een app zoals OTT ontwikkelt, 'Fogo Cruzado'. Ibis Pereira, een voormalige commandant van de politie denkt er anders over. Volgens hem is het een structureel probleem.



"Wanneer er iedere negen minuten een Braziliaan wordt vermoord, wanneer 10% van de moorden in de wereld hier gebeurt, is er iets heel erg verkeerd", zegt hij. "Ondanks dat we een van de grootste economieën ter wereld zijn, heerst er in ons land een brutale ongelijkheid. De enige manier waarop we hebben geprobeerd het geweld te bestrijden is door politie in te schakelen. Er is niet genoeg gedaan om de armere regio's van de stad veiliger te maken", aldus Pereira.