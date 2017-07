Explosief ontploft onder auto Van Reigersbergenstraat. Geen gewonden, onderzoek opgestart. Maandagochtend meer informatie. — Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) 08/07/17 02:00

Door de ontploffing aan de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West raakte de onderkant van de auto beschadigd. Het is nog niet duidelijk welk soort explosief is gebruikt.



Ook heeft de politie nog geen informatie verstrekt over de toedracht van de explosie. Ze kondigde aan om deze morgen met meer informatie te zullen komen.