De baas van Tesla, Elon Musk, en een honderdtal experts in robotica waarschuwen de Verenigde Naties in een open brief voor killer robots: wapens die kunnen toeslaan, zonder dat daar nog mensen voor nodig zijn. Het grote gevaar is dat terroristen of dictators ze inzetten tegen onschuldige burgers, want zo'n robot maakt geen onderscheid tussen militairen of burgers.