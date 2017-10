Exitpoll: conservatieve partij van piepjonge Sebastian Kurz wint verkiezingen Oostenrijk

De 31-jarige conservatief Sebastian Kurz is op weg om de jongste regeringsleider ooit te worden in Oostenrijk, zo blijkt uit de eerste exitpoll.

De conservatieve ÖVP onder leiding van Sebastian Kurz en de rechtse FPÖ van Heinz-Christian Strache hebben de parlementsverkiezingen in Oostenrijk gewonnen, blijkt uit prognoses op basis van voorlopige uitslagen. Beide partijen boekten met respectievelijk 30,5 en 26,8 procent van de stemmen flinke winst ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2013.

De sociaal-democratische SPÖ van de huidige kanselier Christian Kern leed met 26,2 procent een licht verlies. Twee groene partijen en een liberale partij zweven elk rond de 5 procent.

Voortzetting van de coalitie van SPÖ en ÖVP ligt na hun breuk in mei niet in de lijn der verwachting, daarvoor zijn in de campagnes te veel harde woorden gevallen.

ÖVP-leider Kurz kan met zijn 31 jaar de jongste kanselier uit de Oostenrijkse geschiedenis worden. Hij heeft zich uitgesproken voor een streng migratiebeleid, iets waar ook de FPÖ voor staat.