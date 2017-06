Ex-procureur: "Trump ontsloeg me nadat ik weigerde zijn ongepaste telefoons te beantwoorden"

Preet Bharara, die federaal procureur was in de staat New York, verklaarde dat Trump hem drie keer probeerde te contacteren. Zijn voorganger, president Obama, deed dat in zevenenhalf jaar niet één enkele keer. Bharara zegt tegenover ABC News dat hij de oproepen weigerde te beantwoorden omdat hij zich ongemakkelijk voelt bij een al te nauw contact tussen het Witte Huis en onafhankelijke strafrechtelijke onderzoekers.



Nadat Trump en Bharara elkaar in 2016 ontmoetten, probeerde Trump "een soort relatie te onderhouden", maar dat werd "ongepast" toen hij president werd, voert Bharara aan. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.



In maart van dit jaar werd Bharara de laan uitgestuurd. Het is het nieuwste incident waarbij de president wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag met als oogmerk het beïnvloeden van onafhankelijke organisaties.