Ex-adviseur Trump Steve Bannon haalt snoeihard uit naar George W. Bush

De nauwelijks verhulde kritiek van zowel Barack Obama als George W. Bush op Donald Trump schoot bij diens ex-topstrateeg Steve Bannon duidelijk in het verkeerde keelgat. Vooral ex-president Bush kreeg tijdens een speech van Bannon gisteren de volle lading, met verwijten dat hij incompetent en wauwelend zou zijn en zelf een potje maakte van zijn presidentschap.

Afgelopen week gaven zowel de Republikein George W. Bush en de Democraat Barack Obama, respectievelijk de 43ste en de 44ste president van de Verenigde Staten, tijdens speeches onderhuids kritiek op het beleid van regerend president Donald Trump. Ze hadden het onder andere over "haat die in de VS steeds meer aangemoedigd lijkt te worden" (Bush) en dat "we niet op ons best zijn wanneer we anderen naar beneden halen, maar wanneer we proberen elkaar omhoog te trekken" (Obama).

Revolte

Tijdens een bijeenkomst van de Republikeinen in Californië vrijdag ging Bannon in de tegenaanval, waarbij vooral Bush het moest ontgelden. Bush had zichzelf in verlegenheid gebracht, aldus Bannon, en wist niet waarover hij sprak. Bovendien was geen enkel presidentschap in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten zo destructief geweest als dat van George W. Bush. Bannon riep ook opnieuw op voor een openlijke revolte tegen "establishment Republicans".

Ook Silicon Valley en haar "lords of technology" mochten het ontgelden; Bannon voorspelde dat de tech-leiders binnen 10 à 15 jaar wel eens zo machtig zouden kunnen zijn dat ze een eigen staat zouden willen oprichten.

De Californische Republikeinen waren allesbehalve eensgezind enthousiast over de komst van Bannon naar het event. De Republikeinen komen al jaren amper aan de bak in de staat - Trump verloor er ook met 4 miljoen stemmen - en de richting die de partij moet kiezen staat er fel ter discussie. Al in 2007 trok de toenmalige gouverneur Arnold Schwarzenegger aan de alarmbel; hij waarschuwde zijn mede-Republikeinen toen dat ze er goed aan zouden doen meer naar het midden van het politiek centrum op te schuiven en ook aandacht te besteden aan zaken als de klimaatverandering.