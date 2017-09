Europees spreidingsplan houdt stand: nederlaag voor Slovakije en Hongarije bij EU-Hof

Samen met Tsjechië en Roemenië stemden Slovakije en Hongarije in september 2015 tegen de beslissing van de Europese ministerraad om 120.000 migranten die duidelijk nood hebben aan internationale bescherming vanuit Griekenland en Italië naar de andere EU-landen over te brengen. De Slovaakse en Hongaarse regeringen trokken tegen de tijdelijke maatregel naar het Europees Hof, waar ze argumenteerden dat er procedurele fouten zijn gemaakt en dat een dergelijk spreidingsplan niet noodzakelijk was als reactie op de crisis.

Het Hof heeft vandaag alle argumenten van Bratislava en Boedapest van tafel geveegd. De EU had wel degelijk het recht om het besluit met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen goed te keuren, unanimiteit was met andere woorden niet vereist. Met minder ambitieuze maatregelen hadden de Grieken en de Italianen de migratiestroom bovendien niet onder controle kunnen krijgen, luidt het.

Er werden tot nu toe zo'n 28.000 vluchtelingen gespreid onder het plan. Dat is een pak minder dan de 160.000 die volgens het plan zouden worden verdeeld.