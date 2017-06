Europees Parlement heft immuniteit Marine Le Pen op

Burgemeester Christian Estrosi had een klacht wegens laster ingediend nadat Le Pen in een televisie-uitzending had gezegd dat de politicus van Les Républicains een "medeplichtige van jihadisten" was.

De opheffing van de parlementaire immuniteit van Le Pen staat los van de vermoedens over de fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers in het Europees Parlement. Ook daarover loopt een onderzoek in Frankrijk.

Gisteren had het Europees Parlement overigens ook al de onschendbaarheid van twee andere FN-leden opgeheven: Mylène Troszczynski en Jean-Marie Le Pen, de vader van Marine tegen wie een onderzoek loopt naar laster met racistische inslag omwille van verklaringen die hij in 2009 had gedaan.