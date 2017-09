EU wil 50.000 vluchtelingen opnemen: lidstaten krijgen 10.000 euro per migrant

De Europese Commissie wil dat de EU-landen de komende twee jaar 50.000 vluchtelingen opnemen uit Afrika en het Midden-Oosten. Voor elke opgenomen vluchteling krijgen de lidstaten een vergoeding van 10.000 euro, zo blijkt uit voorstellen die de Commissie vandaag presenteert.

De EU-landen worden niet verplicht aan de hervestiging van de 50.000 vluchtelingen bij te dragen, het gaat om een indringende oproep. Volgens de Commissie kan Europa zijn grenzen niet sluiten voor illegale migratie zonder een legale route voor migranten te openen. Tot nog toe tonen de landen beperkte animo. De Commissie geeft de lidstaten tot eind oktober om plaatsen beschikbaar te stellen. Als het aan de Commissie ligt, neemt de EU vluchtelingen op die nu vastzitten in Libië, Egypte, Ethiopië, Niger, Tsjaad en Sudan. Ook Syriërs die in opvangcentra verblijven in Turkije, Jordanië en Libanon komen in aanmerking voor het hervestigingsprogramma. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR krijgt een belangrijke rol bij de herplaatsing. Eerder vroeg de UNHCR de EU 40.000 vluchtelingen uit ­Libië over te nemen. De Commissie schat dat er wereldwijd 1,2 miljoen ontheemden een nieuwe thuis zoeken. Share ‘Als we deze kans niet aangrijpen, riskeren we vast te lopen in een permanente staat van crisismanagement’

Van asielquota is dit keer geen sprake, benadrukken betrokken diplomaten en EU-ambtenaren. De ervaring daarmee afgelopen twee jaar – verplichte spreiding van 100.000 migranten over de lidstaten – heeft veel kwaad bloed gezet in (vooral) de Oost-Europese hoofdsteden. Door die tegenwerking zijn er pas 29.000 migranten daadwerkelijk overgeplaatst.

Anderhalf miljoen man teruggestuurd In haar voorstel waarschuwt de Commissie de lidstaten niet achterover te leunen nu de aantallen migrantenbootjes op de Middellandse en Egeïsche Zee sterk dalen. Commissaris Avramopoulos, bevoegd voor migratie, roept de lidstaten vandaag op de relatieve rust aan te grijpen voor het optuigen van een crisisbestendig migratiestelsel. “Als we deze kans niet aangrijpen, riskeren we alles wat bereikt is in gevaar te brengen en vast te lopen in een permanente staat van crisismanagement”, aldus de Commissie. Naast de hervestiging zet de Commissie vol in op de gedwongen terugkeer van migranten die geen verblijfsvergunning krijgen. Van de circa 1 miljoen mensen zonder papieren in de EU wordt minder dan een kwart daadwerkelijk teruggestuurd. Anderhalf miljoen sans-papiers moeten de komende tijd worden uitgezet. De Commissie wil dat het nieuwe Europese grensagentschap daarin de leiding neemt. Het agentschap moet de terugkeeragent van de EU worden en de benodigde reispapieren en terugkeervluchten organiseren. Visarestricties en economische sancties zijn voor de Commissie legitieme drukmiddelen om landen te dwingen hun mensen terug te nemen. Dat die effectief zijn bleek begin deze maand toen Bangladesh met het visummes op de keel een terugkeerregeling accepteerde.