EU pompt 50 miljoen in antiterreurtroepenmacht in Sahel, meer dan 400 miljoen nodig

De Europese Unie maakte eerder al bekend dat ze 50 miljoen euro in de troepenmacht pompt, en Macron kondigde aan dat Parijs daar nog eens 8 miljoen bij doet. In de komende maanden moet een donorconferentie georganiseerd worden. Macron drukte de hoop uit dat onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en ook België een financiële inspanning doen.



"Elk van de vijf G5-landen doet een inspanning van 10 miljoen euro", aldus Keita tijdens zijn persconferentie met Macron. De troepenmacht moet 5.000 soldaten tellen, met van elk van de G5-landen een bataljon.



De Franse president hecht veel belang aan veiligheid in de regio, omdat hij meent dat veiligheid in Europa voor een groot deel bepaald wordt door de situatie in de Sahel.



De G5-troepen zullen moeten samenwerken met de Barkhane, een 4.400 man sterke Franse anti-terreurbrigade, en Minusma, de VN-missie in Mali. "De G5-soldaten zullen de andere soldaten steunen", zei Macron.



Daarnaast kondigde Macron in Bamako ook aan dat de Franse ontwikkelingshulp de komende vijf jaar 200 miljoen euro in de Sahel zal pompen.