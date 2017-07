EU bezorgd over gevolgen nieuwe VS-sancties tegen Rusland

Schinas wees erop dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, reeds voor de G20-top in Hamburg tegenzetten in het vooruitzicht had gesteld voor mogelijke VS-maatregelen. De EU zou altijd in staat zijn gepast te reageren, aldus Schinas. "Laten we hopen dat dit hier niet nodig is".

Dinsdag stemt het Huis van Afgevaardigden in Washington over een wettekst met nieuwe sancties tegen Rusland, als gevolg van de crisis in Oekraïne. De discussie draait rond sancties tegen Europese bedrijven die betrokken zijn bij projecten rond energie-export uit Rusland. Mogelijk is daarbij ook de geplande gasleiding Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland betrokken - maar niet enkel dat project. Volgens critici willen de Verenigde Staten op die manier marktaandeel voor zijn eigen LPG veiligstellen.

"We volgen het VS-ontwerp over de sancties tegen Rusland met enige bezorgdheid op, vooral omwille van de mogelijke gevolgen voor de energie-onafhankelijkheid van de EU", aldus nog de commissiewoordvoerder. Voor de EU is het van belang dat de G7 op dezelfde lijn zit over sancties tegen Rusland. De uitvoering van het akkoord van Minsk over het staakt-het-vuren in het oosten van Oekraïne is een gemeenschappelijk doel van de EU en de VS, voerde Schinas nog aan.