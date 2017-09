Erdogan wil Amerikaanse dominee ruilen tegen Gülen

In de nasleep van de coup werden in Turkije duizenden mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Onder hen Brunson, de voorganger van een kleine christelijk kerkgemeenschap in Izmir aan de Turkse westkust. Hij zit sinds oktober vorig jaar vast omdat hij tot het netwerk van Gülen zou behoren. De VS meent dat de dominee ten onrechte is gearresteerd en heeft zijn vrijlating geëist.