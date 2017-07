Erdogan: "We rukken coupplegers en terreurgroepen hun kop eraf"

Hij deinsde er niet voor terug om straffe taal te gebruiken. "Terreurgroepen en landverraders proberen het land te ondermijnen en daarom zullen wij als eerste hun hoofden eraf rukken." Als de volksvertegenwoordiging besluit de doodstraf weer in te voeren, zet hij daar onmiddellijk zijn handtekening onder, zei hij ook. Erdogan kondigde aan dat de noodtoestand die kort na de mislukte coup werd ingesteld, de komende week voor de vierde keer wordt verlengd. De president kan dan decreten uitvaardigen, die niet voor het grondwettelijke hof kunnen worden aangevochten. Krachtens de noodtoestand zijn 150.000 mensen uit overheidsdienst ontslagen of geschorst en 50.000 gevangengezet. Ook journalisten en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties zijn opgepakt. Erdogan riep burgers op mogelijke aanhangers van Fethullah Gülen aan te geven. Hij stelt de in de VS woonachtige geestelijke, met wie hij optrok tot het in 2013 tot een openlijke breuk kwam, verantwoordelijk voor de couppoging. Parlementsvoorzitter Ismail Kahraman noemde Gülen een "geesteszieke schizofreen'' en zei: "Volk, vlag, Koran, geloof, gebed, vrijheid, onafhankelijkheid zijn onze eer en onze waarden. Van wie daaraan komt, breken wij de handen, snijden wij de tong af en vernietigen wij het leven''. Kahraman behoort tot de regerende AK-partij, die door Erdogan wordt geleid. De grootste oppositiepartijen de CHP en de pro-Koerdische HDP, bleven weg bij de nachtelijke parlementszitting. Hun leiders beschuldigden de regering van vernietiging van de rechtsstaat en het doorvoeren van een "tweede putsch''. Erdogan betichtte CHP-leider Kemal Kilicdaroglu ervan gemene zaak met de coupplegers te maken.

Doodstraf

Exact een jaar na het begin van de mislukte staatsgreep in Turkije is in de hoofdstad Ankara de herdenkingsplechtigheid begonnen. Voor het parlementsgebouw, dat tijdens de coup werd gebombardeerd, las een geestelijke een passage voor uit de Koran. Daarna sprak president Recep Tayyip Erdogan de samengekomen menigte voor het parlement toe.



Gisterenavond was Erdogan in Istanboel om de 'verjaardag' van de mislukte staatsgreep te herdenken. Tienduizenden Turken trokken naar een van de bruggen over de Bosporus, die het symbool is geworden van het verzet van het volk tegen de coupplegers. Die brug werd dan ook omgedoopt tot "Brug van de Martelaren van 15 juli". Voor zijn aanhangers hield Erdogan een emotionele toespraak waarin hij beloofde de coupplegers hard aan te pakken door opnieuw de doodstraf te willen invoeren.



Vanochtend wachtte Erdogan eenzelfde verwelkoming in Ankara. Tienduizenden aanhangers waren bijeengekomen voor het parlementsgebouw voor de toespraak van de president. Daarin loofde hij opnieuw de heldhaftigheid van het Turkse volk. "Er is geen enkele andere natie ter wereld die kogels tegenhoudt met zijn borst en tanks tegenhoudt met zijn vuisten."



Erdogan heeft trouwens nog meer ideeën in zijn hoed zitten. Zo wil hij de verdachten van de mislukte staatsgreep allemaal hetzelfde uniform laten dragen, "zoals in Guantanamo", de Amerikaanse gevangenis op Cuba waar terreurverdachten worden vastgehouden.