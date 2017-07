Erdogan vindt isolatie van Qatar slecht voor iedereen

Het voortduren van de diplomatieke rel in de Golf, waar Qatar sinds begin juni door de andere landen in de regio geïsoleerd wordt, is slecht voor iedereen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag gezegd in Istanboel, voor hij op het vliegtuig stapte naar Ryad om te bemiddelen tussen Saoedi-Arabië en Qatar.

"Het is in niemands belang dat deze crisis nog gerekt wordt. De moslimwereld heeft nood aan samenwerking en solidariteit, niet aan nieuwe verdeeldheid", verklaarde Erdogan. Zondag brengt de Turkse president een bezoek aan Saoedi-Arabië en Koeweit, maandag doet hij Qatar aan. De crisis in de regio begon op 5 juni, toen Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte braken met Qatar. Dat land is de traditionele bondgenoot van Turkije en wordt er door de andere landen van beschuldigd terrorisme te steunen in de regio. Ook zou het onder een hoedje te spelen met Iran, de aartsvijand van Saoedi-Arabië.

Share 'Vanaf de eerste momenten van de crisis in Qatar, staan wij aan de kant van de vrede, de stabiliteit, de solidariteit en de dialoog' "Vanaf de eerste momenten van de crisis in Qatar, staan wij aan de kant van de vrede, de stabiliteit, de solidariteit en de dialoog. We hebben de nodige voorstellen gedaan aan de partijen, en dat blijven we doen", zei Erdogan nog.