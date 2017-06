Erdogan: "Turkije blijft Qatar ondersteunen"

"Tot vandaag heb ik niet gemerkt dat Qatar het terrorisme steunt", aldus Erdogan. De president roept dan ook op om "de blokkade" tegen Qatar "volledig op te heffen", en zet druk op Saoedi-Arabië om zijn leiderschap in de regio te manifesteren door de landen in de regio aan te moedigen om er goede betrekkingen op na te houden.



Oproep

"Ik wil een oproep formuleren aan de Saoedische overheid: jullie zijn het grootste land in de Golf, het machtigste land, jullie zouden en signaal moeten geven rond broederschap, jullie zouden iedereen moeten verenigen", stelde Erdogan.



Erdogan ratificeerde woensdag nog een wet die voorziet in de ontplooiing van troepen in een Turkse basis in Qatar, wat gezien wordt als een steunbetuiging aan het regime in Doha. Hij verklaarde ook dat zijn land Qatar zal blijven steunen en "onze broeders en zusters in Qatar voedsel en medicatie zal sturen", zelfs al zal dat bij sommigen in het verkeerde keelgat schieten. "Het spijt me, maar wij zullen allerhande soorten steun blijven verschaffen aan Qatar", besluit hij.



Gesloten grenzen

Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Jemen hebben maandag alle betrekkingen met Qatar afgebroken. Daardoor hebben luchtvaartmaatschappijen het luchtverkeer van en naar Qatar opgeschort en hebben de landen hun grenzen gesloten. Ze vermoeden dat Qatar onder één hoedje speelt met sjiitische aartsvijand Iran en terreurmilities financieel steunt om de Golfregio te destabiliseren.