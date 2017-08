Erdogan: "Turken moeten tegen Merkel stemmen"

"Ik roep al mijn landgenoten in Duitsland op om niet te stemmen op de CDU, SPD en de Groenen, zij zijn de vijanden van Turkije. Steun de partijen die voor Turkije zijn'', aldus Erdogan in een boodschap die hij uitsprak na het vrijdaggebed.

De Turkse president beschuldigde Duitsland ook van "schending van EU-verdragen''. Dit vanwege eerdere uitlatingen van Merkel over het bevriezen van de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de Europese Unie en het visumvrij reizen van Turken naar EU-landen.

De betrekkingen tussen beide landen zijn verergerd na de verijdelde staatsgreep in Turkije vorig jaar. Na de couppoging werden 50.000 Turken gearresteerd en 150.000 mensen ontslagen. De EU heeft zich meermaals kritisch uitgelaten over de situatie in Turkije. Erdogan doet dit af als "anti-Turks sentiment in Duitsland''.