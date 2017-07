Erdogan brengt blitzbezoek aan Golfregio

Erdogan ontmoet vandaag eerst de Saoedische koning Salman, waarna hij naar Koeweit doorreist. Morgen trekt Erdogan dan naar bondgenoot Qatar.



Voedsel

Erdogan heeft aangeboden om te bemiddelen in de diplomatieke rel, maar of de andere hoofdrolspelers in het conflict daar wel blij mee zullen zijn, is eerder twijfelachtig. Sinds de diplomatieke crisis begin juni is losgebarsten, stuurt Turkije geregeld voedsel richting bondgenoot Doha, dat door de importrestricties van de andere Golfstaten op andere partners aangewezen is voor bevoorrading. Ankara heeft er ook al troepen gestationeerd.



Sinds begin juni zijn alle grenzen tussen Qatar en een coalitie van andere Golfstaten, onder leiding van de Saoedi's, dicht. De coalitie beschuldigt Qatar ervan terroristische milities aan te sporen onrust te zaaien in de regio. Bovendien zou Doha onder één hoedje spelen met aartsvijand Iran.