Enorme cocaïnevangst in Colombia

De politie in Colombia heeft een partij cocaïne van 2438 kilo onderschept. De drugs werden gevonden in een schip dat in de havenplaats Barranquilla lag. Aan de vondst ging een maandenlang onderzoek vooraf.

De cocaïne werd ontdekt in een container met hout. Het schip had volgens de Colombiaanse justitie de Zuid-Spaanse havenstad Algeciras als bestemming.

Volgens de Verenigde Naties neemt de Colombiaanse productie van coca, het hoofdbestanddeel van cocaïne, de laatste tijd flink toe. De regering van Colombia hoopte in 2016 na het sluiten van een vredesverdrag met de rebellen van het FARC dat de cocaproductie zou teruglopen. FARC gebruikte de opbrengst van coca om zijn acties te financieren. Maar alles wijst erop dat het tegendeel waar is en er juist steeds meer coca wordt geproduceerd.