ELN-rebellenleider roept op tot wapenstilstand, Colombiaanse president hoopt op vredesakkoord

Share 'Zoals paus Franciscus heeft gezegd, moet het streven naar vrede altijd doorgaan'

ELN-commandant Nicolas Rodriguez heeft met de Colombiaanse president Juan Manuel Santos een staakt-het-vuren afgesproken, dat zou dit weekeinde van kracht moeten worden. De vraag is of Rodriquez voldoende controle heeft over de naar schatting 1.500 man sterke guerrillagroep.



Zelf toonde hij zich vrijdag in een zeldzame video-opname optimistisch. "Ik heb geen twijfel over jullie loyaliteit", zei hij, omringd door gewapende en gemaskerde rebellen.