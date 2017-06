Elk uur van de dag sterft er iemand aan cholera in Jemen

Ondertussen zijn al 789 mensen gestorven aan cholera. Sinds april wordt bijna één sterfgeval per uur gemeld. In 19 van de 22 provincies in Jemen zijn al gevallen van de infectieziekte gekend.



Oorlog

Het land leeft al twee jaar in oorlog, een gevolg van de Jemenitische Revolutie in 2011 waarbij de toenmalige regering ten val werd gebracht. Sinds twee jaar komen de sjiitische Houthi's in opstand tegen de nieuwe, soennitische, regering van president Hadi. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van Saoedi-Arabië, helpt president Hadi in de strijd tegen de Houthi rebellen.



De coalitie bombardeert dan ook geregeld in het land. De blokkades die Saoedi-Arabië heeft geïnstalleerd zorgen ervoor dat voedsel en medicatie nog moeilijk kan geïmporteerd worden. Bovendien worden ook vaak wegen en bruggen gebombardeerd in de strijd, waardoor de toegankelijkheid nog moeilijker wordt. Jemen wordt daardoor al lange tijd geconfronteerd met een hongersnood. Daar komt nu nog eens een zware cholera-epidemie bovenop.

Geen proper water

Cholera is een infectieziekte die kan worden opgelopen door vervuild voedsel of water. De ziekte is nochtans makkelijk te voorkomen én te genezen. Maar zeker 14,5 miljoen mensen in Jemen hebben geen toegang tot proper water. Bovendien staat het gezondheidssysteem van het land op instorten, waardoor de epidemie moeilijk onder controle te houden is. Slechts de helft van de ziekenhuizen in het land zijn nog open.



Vooral kinderen en ouderen zijn grote risicogroepen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 46% van de slachtoffers kinderen onder de 15 jaar.