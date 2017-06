Eindelijk! Melania Trump en Barron wonen ook in het Witte Huis

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump(@ FLOTUS) 11/06/17 02:00

Ze heeft een foto met uitzicht vanaf het Witte Huis gepost, met als tekst over de verhuisdag: "We kijken uit naar alle herinneringen die we in ons nieuwe huis gaan creëren".



Donald Trump woont al sinds hij verkozen is als president van de VS in Washington, maar zijn vrouw en zoon woonden nog altijd in de Trump Tower in New York, zodat zoon Barron zijn schooljaar daar kon afmaken.



Barron zal vanaf volgend schooljaar lessen volgen in de privéschool St. Andrew's Episcopal School in Maryland.