Einde van het siësta-tijdperk: Catalanen willen weer normale werkdagen

110 bedrijven, vakbonden en actiegroepen ondertekenden gisteren het pact dat er tegen 2025 voor moet zorgen dat de balans tussen werk en vrije tijd opnieuw meer in evenwicht geraakt. Bedoeling is dat de werkdag korter en compacter wordt, met kortere pauzes, zodat werknemers 's avonds op tijd naar huis kunnen, wat hun welzijn ten goede moet komen. Spaanse werknemers hebben gemiddeld erg lange werkuren, maar ze behoren tegelijkertijd tot de minst productieve werknemers van heel West-Europa. Onderzoekers wijten dat aan de chronische vermoeidheid waar veel Spanjaarden mee kampen, het gevolg van een vicieuze cirkel. Een typische werkdag in Spanje start om 9 uur, waarna om 10 uur al een eerste pauze volgt. Veel werknemers eten dan pas een kort ontbijt. Daarna werken ze verder tot ongeveer 14 uur, wanneer de lunchpauze van soms wel drie uur begint. De werkdag duurt op die manier tot 20 uur en later, waardoor ook het avondeten pas voor 21 of 22 uur is. Veel werknemers kruipen pas na middernacht in bed met een volle maag, waardoor ze 's ochtends vermoeid opstaan en opnieuw pas laat ontbijten, enzovoort.

"Het is niet middag om 15 uur, het is middag om 12 uur"

Un pacte necessari en una societat cada dia més interconnectada en què la gestió del temps és més que mai factor de benestar i la salut https://t.co/8o4oH7VNxj — Carles Puigdemont(@ KRLS) 18/07/17 02:00

Volgens Fabian Mohedano, een woordvoerder van de actiegroep Reforma Horaria, die pleit voor logischere werkuren, is Spanje vergeten hoe een normale werkdag eruit ziet. "We zijn gestopt met dat wat miljoenen mensen ter wereld doen: 's ochtends vroeg ontbijten, lunchen tussen 12 en 14 uur en dineren tussen 19 en 21 uur", zo zegt hij in The Guardian. "Het punt is: wij denken dat het middag is om 15 uur. Maar we moeten terug naar het idee dat het middag is om 12 uur."



Verschillende politici scharen zich achter het pact, onder andere ook de Catalaanse premier Carles Puigdemont. Hij spreekt op Twitter van "een noodzakelijk pact in een gemeenschap die elke dag meer geconnecteerd is en waarin omgaan met tijd meer dan ooit een factor is in het welzijn en gezondheid van werknemers".



Spanje zat tot 1942 in dezelfde tijdzone als Portugal en het Verenigd Koninkrijk, maar schakelde onder dictator Franco over naar onze tijdzone als teken van solidariteit tegenover het nazi-regime in Duitsland. Verschillende actiegroepen pleiten ervoor terug te keren naar de "natuurlijke" tijdzone. Ook de Spaanse regering heeft al aangekondigd initiatieven te nemen om de werkdagen te verkorten.