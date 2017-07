Egyptische politie doodt acht leden Moslimbroederschap

De Egyptische politie heeft in een vuurgevecht in woestijngebied in de provincie Fayum acht leden van de met de Moslimbroederschap verbonden beweging Hasm doodgeschoten. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Cairo. Wanneer de schietpartij plaatsvond, verduidelijkte het ministerie niet.

De militanten van Hasm waren, aldus een communiqué van het ministerie, aan het oefenen om "terreuraanslagen" te plegen. Zij openden als eersten het vuur, luidde het voorts. De Moslimbroederschap is in Egypte sinds de staatsgreep van huidig president Abdul Fatah al-Sisi buiten de wet gesteld.



De jongste maanden meldt Cairo regelmatig dat de politie "tientallen extremisten" heeft gedood.



Hasm heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een resem dodelijke aanvallen op regeringstroepen in het voorbije jaar. De Moslimbroederschap ontkent elke betrokkenheid bij het geweld in Egypte.