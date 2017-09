Eerste testvliegtuigje landt op Sint-Maarten

The Turks and Caicos Islands are currently being hit by some of the strongest winds in Hurricane #Irma. https://t.co/u2rb8Z4m4m pic.twitter.com/QjAaR9h95W

Some of the pictures of Sint Maarten #HurricaneIrma #hurricane #StMaarten #prayfortheCaribbean pic.twitter.com/QP31dA6whl

Alleen vliegtuigen die zonder hulp van de verkeerstoren zelfstandig kunnen landen, kunnen er terecht. In het testvliegtuigje zat een klein detachement extra politieagenten. Die worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid op Sint-Maarten. De Vin verwacht dat er tot en met zaterdag hulpgoederen naar het vliegveld van Sint-Maarten kunnen worden gevlogen. Daarna gaat het vliegveld weer tijdelijk dicht in verband met het naderen van de orkaan José. Ook tweede Nederlands marineschip aangekomen Ook het marineschip Zr. Ms. Zeeland is afgemeerd in de haven van Sint-Maarten. Het schip is daar om hulp te verlenen na de orkaan Irma. Commandant André van der Kamp liet via Twitter weten dat met het lossen van de noodhulpgoederen kon worden begonnen. Het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland heeft een helikopter en bootjes aan boord om mensen en hulpgoederen aan land te brengen. Bovendien is aan boord plek voor ongeveer honderd evacués. Eeerder meerde het marineschip Zr. Ms. Pelikaan al af in de containerhaven van Philipsburg op Sint-Maarten. De bemanning heeft daarna hulpgoederen gelost.

Before and after shots of local Marina in St Maarten #SintMaarten #StMaarten #StMartin #HurricaneIrmaTracking #hurricaneirma2017 #Carribean pic.twitter.com/8HOsNnokCO

"Massa's in toom houden"

"Veel mensen op Sint-Maarten zijn alleen maar bezig om te overleven en doen alles om aan eten en drinken te komen. We moeten de massa's in toom houden." Dat zegt de oud-minister-president van Sint-Maarten en huidige voorzitter van het parlement Sarah Wescott-Williams.

Ze reageert daarmee op aanhoudende verhalen over plunderingen op het eiland dat woensdag werd getroffen door de allesvernietigende orkaan Irma. Er is volgens haar dringend hulp nodig. "De verwoestingen door orkaan Irma op Sint-Maarten zijn zoveel erger dan bij alle eerdere orkanen die we hebben meegemaakt. We hebben nog steeds geen cijfers'', zegt Wescott-Williams. "Maar het is duidelijk dat de situatie heel erg is. We hebben een enorme klap gehad. Niemand had dit verwacht. Iedereen is verbaasd over de kracht van de orkaan."



"Auto's als luciferdoosjes door de wind opgepakt"

De oud-premier zag auto's wegvliegen ,,als luciferdoosjes door de wind''. Ondanks de verwoestingen hebben volgens haar veel mensen nog steeds hoop dat Sint-Maarten er weer bovenop kan komen.



De huidige minister-president van Sint-Maarten William Marlin heeft na het passeren van de orkaan Irma officieel nog steeds niets van zich laten horen.