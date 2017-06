Eerste ronde Franse parlementsverkiezingen veelbelovend voor Macron

Elke kandidaat die vandaag minstens 12,5 procent van de stemmen behaalt, mag 18 juni weer meedoen en dan wint de kandidaat met de meeste stemmen.



Macron wil het land economisch uit het slop trekken. Hij wil daarvoor van tal van in zijn ogen verouderde verhoudingen tussen sociale partners af. Om doelmatig economisch beleid te voeren, heeft hij wel een meerderheid in de van 577 zetels nodig. En Macrons in 2016 opgerichte beweging La République en Marche (LRM) heeft nog geen enkele zetel.



Maar volgens de opiniepeilers stevent LRM af op een ruime meerderheid. Macron maakte in de eerste weken van zijn presidentschap immers al een goede indruk.



De grootste verliezer wordt naar verwachting de Parti Socialiste die circa twintig van de ruim 270 zetels zou overhouden. Het Front National van Marine Le Pen kan volgens de peilingen rekenen op hooguit vijftien zetels, de partij heeft er nu twee. Tweede partij wordt naar verwachting de centrumrechtse Les Républicains met meer dan honderd zetels.