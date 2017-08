Eerste relschopper G20 Hamburg veroordeeld: rechter geeft strengere straf dan geëist

De aangeklaagde werd volgens de site van de nieuwszender NDR verweten op 6 juli na afloop van de demonstratie 'Welcome to Hell' twee flessen te hebben gegooid naar de politie. Daarna probeerde hij te voorkomen dat hij zou worden ingerekend en afgevoerd.



De rechter rekende hem die vergrijpen zwaarder aan dan het Openbaar Ministerie. Dit had één jaar en negen maanden geëist, terwijl de verdediging vrijspraak had bepleit.



De aanwezigen in de rechtszaal reageerden geschokt op het vonnis.