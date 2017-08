Eerste orkaan van het seizoen nadert Mexico

Franklin bevindt zich nog op zo'n 170 kilometer van de kust van Veracruz en heeft windsnelheden van 120 kilometer per uur en hevige regen in petto. De Mexicaanse autoriteiten verwachten ook golven tot acht meter hoog.



Preventief werden in de regio scholen gesloten en activiteiten op het water afgelast. Er leven zo'n 2 miljoen mensen in de zone die getroffen zou worden.



Franklin is de eerste orkaan van het seizoen, maar wetenschappers menen dat 2017 wel eens het meest actieve orkaanjaar kan worden sinds 2010.



Actief seizoen verwacht

Volgens het Amerikaanse agentschap NOAA bestaat er 60 procent kans op meer orkanen dan normaal. Men houdt rekening met 14 à 19 tropische stormen, waarvan 5 à 9 zouden kunnen uitgroeien tot een orkaan. Enkele daarvan zouden categorie drie tot zelfs vijf (met windsnelheden van minstens 178 kilometer per uur) kunnen bereiken.



De wetenschappers verwijzen als verklaring naar de lager dan normale watertemperatuur en de wind.