Een weekend vol mobilisatie, verzet en geweld in Barcelona: "We leven onder een dictatuur"

Jaume Balmes-school, zondag 8.30 uur. Dit is de dag waarop de Catalanen beseffen dat ze niet in een democratie leven. De mensen die in lange rijen voor de stemlokalen staan, zeggen het - niet een van hen, maar velen. Vandaag, verkondigen ze, beseffen ze dat de Spaanse dictatuur nooit voorbij is gegaan. De meest vastberaden kiezers zitten voor de deur van het stemlokaal, de armen in elkaar gehaakt. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, zelfs een vader met een kind.