Eén verdachte aanslagen Spanje alweer vrij, twee anderen in voorlopige hechtenis

Driss Oukabir en Mohamed Houli Chemlal worden in voorlopige hechtenis geplaatst. Oukabir werd donderdag opgepakt in Ripoll. De politie vond zijn paspoort in de bestelwagen die op de menigte inreed in Barcelona. Houli Chemlal raakte gewond bij de ontploffing van woensdagavond in een woning in Alcanar, waar tientallen gasflessen waren opgeslagen. De Spaanse rechter vervolgt Mohamed Driss Oukabir en Houli Chemlal voor lidmaatschap van een terroristische organisatie, moord en bezit van explosieven.