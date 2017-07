Een schandaal is snel vergeten

Audi, BMW, Daimler (Mercedes-Benz), Porsche en Volkswagen. Die vijf speerpunten van de Duitse automobielindustrie vormen al ruim twintig jaar een kartel. Dat onthulde het Duitse blad der Spiegel, deze week. De vijf maakten samen afspraken over techniek, strategie, markten, toeleveranciers en kosten. Die afspraken gebeurden in het geheim, want zijn zeer tegen de wet. Een nieuw automobielschandaal lijkt geboren. In Duitsland dan nog, waar de autosector als schoolvoorbeeld van Gründlichkeit geldt.

Een nieuwe aardschok lijkt onafwendbaar, de vijf constructeurs zitten in diepe problemen.