Eén dode en verschillende gewonden bij mesaanval in Hamburg

Er zou één dode gevallen zijn, en verschillende gewonden. Het zou gaan om een aanval met een mes, zo schrijft de Duitse krant Bild. De man probeerde de supermarkt, in de wijk Barmbek, te ontvluchten, waarop hij passanten aanviel. Een van de passanten kwam daarbij om. Goed een halfuur later werd de verdachte opgepakt. Over het motief of het aantal gewonden is nog geen duidelijkheid, aldus nog de politie.

#Barmbek: Tatort liegt im Bereich Fuhlsbüttler Str / Hermann-Kauffmann-Str Es kommt zu Straßensperrungen. Bereich bitte weiträumig umfahren! https://t.co/q7k1JyQ6Wj — Polizei Hamburg(@ PolizeiHamburg) 28/07/17 02:00

Even was er sprake van een tweede dader die nog niet gevat kon worden, maar op Twitter meldt de politie dat het "zeker om één enkele dader" gaat. Op de sociale media verspreidde de politie intussen al een foto van de man, zittend in een politievoertuig. Om zijn hoofd zit een zak die zwaar bebloed is.



De aanval gebeurde op de kruising tussen de Fuhlsbüttler Straße en de Hermann-Kaufmann-Straße, in een Edeka-supermarkt. De omgeving rond de supermarkt is afgezet en er is een terreuralarm van kracht, aldus nog de boulevardkrant.